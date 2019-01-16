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Бессонные ночи и развивающие карточки: Елизавета Боярская рассказала о втором сыне и о том, как проходила беременность

Молодая мама Елизавета Боярская учится на своем опыте.

5 декабря Елизавета Боярская и Максим Матвеев во второй раз стали родителями. Мальчика назвали Гришей. В недавнем интервью молодая мама рассказала, как протекала ее беременность и поделилась мыслями о будущем сыновей.

«Эту беременность я вообще не заметила. С Андрюшей прислушивалась к каждому шороху, мне казалось, те девять месяцев бесконечны. А сейчас так все быстро пролетело. Когда есть старший ребенок, ты живешь его жизнью, водишь на кружки, занимаешься с ним и не замечаешь, как уже второй на подходе», — цитирует «Антенна-телесемь» слова Боярской.

«Все это время я жила в обычном режиме: репетиции, поездки, благотворительные акции — все то же самое, только с животом. Но иногда хотелось, как нормальной беременной, хотя бы просто выспаться, погулять, походить по детским магазинам», — пожаловалась актриса.

В воспитании второго ребенка Елизавета руководствуется полученным опытом и совершенными ошибками, в которых не боится признаться. «Для младшего мы уже заказали развивающие карточки для занятий с пеленок. Будем учить и английский — дети в этом возрасте все схватывают на лету»? — поделилась она.

Старший сын актрисы увлекается музыкой, английским, ходит на шахматы, на ментальную математику и в бассейн. Главый критерий — чтобы ребенку нравилось.

А вот в плане беременности весь полученный женщиной опыт не пригодился: «В ожидании второго малыша опять записалась на курсы, так сказать, вспомнить все навыки. <...> Уже и забыла, что дети такими бывают. Поэтому пока у меня нет чувства, что я прям такая опытная, знающая мамаша».

Через полтора месяца после родов актриса выйдеи на сцену: «Издержки профессии. В первую беременность было так же».

И уже сейчас будущая свекровь может поделиться ожиданиями. «Главное – чтобы девушки были порядочными. Хочется верить, что у сыновей благодаря нашему воспитанию будут соответствующий вкус и правильное отношение к женщинам», — призналась она.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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