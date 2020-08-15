Бессонница, слезы, боль, угроза выкидыша: 45-летняя Екатерина Архарова рассказала о непростой беременности

Год назад актриса Екатерина Архарова впервые стала мамой. Звезда не афишировала свое «интересное положение», поэтому у ее поклонников накопилось много вопросов по этому поводу. Сейчас, когда кроха уже подрос, молодая мама решила рассказать, как проходиа ее беременность.

«Первый триместр для меня был самым сложным. С приходом радостной новости, о том, что мы станем родителями, пришло и плохое самочувствие. Начались гормональные изменения. Настроение скакало, как на американских горках. К постоянной усталости добавились сильные боли в животе, не усвоение некоторых продуктов и аллергия практически на все. Начались бессонница, слезы и не закрашиваемые синяки под глазами. Появилась раздражительность ко всему. Букет этих "прелестей" не покидал меня все три месяца. Ко всему прочему, на втором месяце беременности, я загремела в больницу с угрозой. Полы, блин, дома помыла... Последствия не заставили себя долго ждать: Старый Новый год "отпраздновала" с капельницей в больничной палате. После этого, пришлось уходить в декретный отпуск и отказываться от всех кинопроектов», - поделилась она воспоминаниями.

Среди «плюсов» своего тогдашнего состояния молодая мама отметила отсутствие токсикоза, прекрасные мысли о материнстве, наличие заботливого мужа рядом.