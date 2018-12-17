«Бесконечная любовь»: Нюша показала подросшую дочку на трогательном фото

Певица Нюша до сих пор находится в Майами, где на свет появилась ее дочка, имя которой звезда пока не сообщила поклонникам. На днях молодая мама сфотографировалась с малышкой и показала трогательный кадр фолловерам своего Instagram.
«Доброе утро мир #лапочкадочка #бесконечная #любовь», — так подписала Нюша фото, на котором позирует лежа рядом с крохой, но личико девочки закрыто большим стикером.
Пользователи Сети были в восторге от снимка молодой матери и ее спящей дочери. «Как ангелочек!», «Какие же вы милые», «Я даже прослезилась немного», «Пусть растет здоровой и радует родителей!» — прокомментировали нежный снимок фанаты Нюши.
Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram