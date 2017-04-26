«Бесилась страшно»: Полина Гагарина откровенно рассказала о второй беременности

Совсем скоро 28-летняя Регина Тодоренко впервые станет мамой. В новом выпуске своего шоу «Пятница с Региной» телеведущая обсудила «интересное положение» с одной из самых известных звездных мам — певицей Полиной Гагариной. В эфире шоу популярная артистка откровенно призналась, что не относится к тем женщинам, которые наслаждаются беременностью: «Когда я была беременна, то я бесила себя и бесилась страшно. Это было ужасно. Я не из тех женщин, которые говорят, что беременность — лучший период в жизни. Это не я ребята. Я говорю, что беременность — это очень тяжело. Не потому, что я не могла передвигаться, а потому что в последний месяц можно просто застрелиться. А еще, когда тебе ставят неправильный срок и ты перехаживаешь лишние две недели, в конце застрелились все».