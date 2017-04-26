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«Бесилась страшно»: Полина Гагарина откровенно рассказала о второй беременности

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Полины Гагариной

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Популярная певица поделилась своим опытом с беременной Региной Тодоренко.

Совсем скоро 28-летняя Регина Тодоренко впервые станет мамой. В новом выпуске своего шоу «Пятница с Региной» телеведущая обсудила «интересное положение» с одной из самых известных звездных мам — певицей Полиной Гагариной. В эфире шоу популярная артистка откровенно призналась, что не относится к тем женщинам, которые наслаждаются беременностью: «Когда я была беременна, то я бесила себя и бесилась страшно. Это было ужасно. Я не из тех женщин, которые говорят, что беременность — лучший период в жизни. Это не я ребята. Я говорю, что беременность — это очень тяжело. Не потому, что я не могла передвигаться, а потому что в последний месяц можно просто застрелиться. А еще, когда тебе ставят неправильный срок и ты перехаживаешь лишние две недели, в конце застрелились все».

И в первую, и во вторую беременность Полина Гагарина набирала по 30 кг: «Я подходила к зеркалу, а там Глория...Бегемот из «Мадагаскара»... Плакала, а потом заедала это все черной икрой». По признанию певицы, есть ей хотелось постоянно, поэтому такая прибавка не стала для нее удивлением, а голодание стало первым шагом на пути к возвращению былой стройности. Несмотря на то, что сейчас Полину едва ли не подозревают в анорексии, она до сих пор не довольна своей фигурой. По словам певицы, последний лишний килограмм не хочет ее покидать.

Фото: instagram

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