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Беременную Эвелину Бледанс раскритиковали за опасную позу

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Эвелины Бледанс

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Подписчики Эвелины Бледанс переживают о здоровье будущего малыша.

О беременности 49-летней актрисы Эвелины Бледанс поклонники узнали буквально с первых минут: звезда прошла процедуру ЭКО под прицелом видеокамер в рамках шоу «Прямой эфир». В середине сентября Бледанс подтвердила: все прошло успешно. Однако новый статус вовсе не повляил на стиль жизни будущей мамы. На днях звезда опубликовала фото, которое вызвало массу комментариев и появилось во многих изданиях.

«А вы разве не беременная?», «На беременную явно не похожа. Так кувыркаться...», «Не опасно делать такие упражнения на ранних сроках?», «Скажите пожалуйста разве можно так ноги поднимать когда женщина беременная», «Ага...особенно в 50 лет.Моей подруге эко делали,ее все оберегали как хрустальную вазу, потомучто потерять ребенка после эко очень легко», «Эвелина, как протекает Ваша Беременность? Или все таки это был просто пиар?», «А че все таки развели нас как лохов это передачей Малахова по поводу ЭКО??», «Рассосалась беременность, наверное. На вопросы о беременности не отвечает. Потом придумает трагическую историю и будет рыдать в эфире. Гадость! Ложь! Перестала ее уважать», — критикуют и сомневаются одни.

«Беременность это не болезнь!!! Можно делать все что душе угодно и спортом заниматься!!! Эвелина молодец», «Все зависит от физической формы человека. А ЭКО это всего лишь способ зачатия, а если зачатие произошло, то уже ничем не отличается от обычной беременности», «Девочки вы беременными были? Вы пластом лежали? С мужем сексом не занимались? Странные выводы. И вообще какое дело, рассказала поделилась, зачем додумывать? От осуждения очень много проблем в жизни настегает», — защищают другие.

Фото: instagram

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