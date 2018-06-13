«Беременность — это большое счастье»: Нюша рассказала, как изменилась ее жизнь в интересном положении

Певица Нюша долго не комментировала упорные слухи о том, что она ждет первенца. И лишь недавно звезда наконец рассекретилась. Оказалось, что поначалу девушка скрывала радостную новость даже от супруга.
«Я решила сразу не говорить. Подождать какое-то время, удостовериться, что все хорошо, что все уже точно там (смеется). Конечно, Игорь был очень счастлив», — заявила Нюша в интервью «Комсомольской правде».
Артистка также призналась, что пересмотрела свой график и образ жизни, но сильно он не изменился — она продолжает выступать и заниматься спортом, правда, в облегченном режиме. «Я не советую другим девушкам делать то же самое. Но я чувствую себя хорошо, могу себе позволить двигаться. Мой доктор так меня настроил: все, что радует маму, — радует малыша. Да, действительно, могу опухнуть, могу поправиться, вообще все могу, потому что я непредсказуемая беременная женщина!» — со смехом добавила Нюша.
Фото: Instagram