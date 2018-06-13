«Беременность — это большое счастье»: Нюша рассказала, как изменилась ее жизнь в интересном положении

Певица Нюша долго не комментировала упорные слухи о том, что она ждет первенца. И лишь недавно звезда наконец рассекретилась. Оказалось, что поначалу девушка скрывала радостную новость даже от супруга.

«Я решила сразу не говорить. Подождать какое-то время, удостовериться, что все хорошо, что все уже точно там (смеется). Конечно, Игорь был очень счастлив», — заявила Нюша в интервью «Комсомольской правде».