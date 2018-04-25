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Беременность Анастасии Костенко под угрозой: СМИ сообщили о госпитализации модели

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Фото из Instagram Анастасии Костенко
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СМИ обсуждают госпитализацию беременной жены Дмитрия Тарасова.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов могут потерять ребенка, уверены поклонники пары. Накануне вечером СМИ сообщили о срочной госпитализации беременной модели. Незадолго до этого Тарасов не появился на важной для него премьере сериала «Вне игры», в котором сыграл себя.

По данным, которые попали в распоряжение прессы, жена футболиста почувствовала себя нехорошо и врачи решили отправить ее на сохранение. Однако в ее блоге все еще появляются посты и комментарии.

Если беременность удастся сохранить, общий малыш Анастасии и Дмитрия появится на свет летом, предположительно в конце июля-начале августа. Пара не скрывает, что это будет девочка. Мужчина, который до свадьбы с моделью был дважды женат, воспитывает дочь от первого брака.

Ни Анастасия, ни Дмитрий пока не комментировали эту информацию.

Фото: instagram

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