Беременность Анастасии Костенко под угрозой: СМИ сообщили о госпитализации модели

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов могут потерять ребенка, уверены поклонники пары. Накануне вечером СМИ сообщили о срочной госпитализации беременной модели. Незадолго до этого Тарасов не появился на важной для него премьере сериала «Вне игры», в котором сыграл себя.

По данным, которые попали в распоряжение прессы, жена футболиста почувствовала себя нехорошо и врачи решили отправить ее на сохранение. Однако в ее блоге все еще появляются посты и комментарии.