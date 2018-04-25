Беременность Анастасии Костенко под угрозой: СМИ сообщили о госпитализации модели

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов могут потерять ребенка, уверены поклонники пары. Накануне вечером СМИ сообщили о срочной госпитализации беременной модели. Незадолго до этого Тарасов не появился на важной для него премьере сериала «Вне игры», в котором сыграл себя.
По данным, которые попали в распоряжение прессы, жена футболиста почувствовала себя нехорошо и врачи решили отправить ее на сохранение. Однако в ее блоге все еще появляются посты и комментарии.
“It’s a girl” 💖Оказывается, сегодня и правда День Дочери 👧🏻🎀! Я и не знала о таком празднике до тех пор, пока не поздравили🤩. С праздником всех дочерей😍 P.S. А ещё заметила, что песня @yulianna_karaulova - „Лети за мной“, нравится и моему маленькому сердечку❤️ Для тех, кто спрашивал- песню наложила в приложении « InShot». Photo by my love @lobacheva_tel 💝 #pregnant #pregnancy
Если беременность удастся сохранить, общий малыш Анастасии и Дмитрия появится на свет летом, предположительно в конце июля-начале августа. Пара не скрывает, что это будет девочка. Мужчина, который до свадьбы с моделью был дважды женат, воспитывает дочь от первого брака.
Ни Анастасия, ни Дмитрий пока не комментировали эту информацию.
Фото: instagram