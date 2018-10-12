Беременная звезда «Орла и решки» Натали Неведрова рассказала о ДТП со своим участием

В начале февраля следующего года телеведущая Натали Неведрова, снискавшая популярность благодаря участию в тревел-шоу «Орел и решка», и ее муж продюсер Евгений Машков станут родителями во второй раз. Живот будущей мамы уже сильно заметен, и происшествие, в которое она попала накануне, могло оказаться роковым.

«На меня наехала машина. Сдавала задом и вытолкнула меня. Это ужасно, товарищи. Сначала сбивается дыхание, и сердце начинается адски биться, потом адски болит висок», — пожаловалась она в разделе «сториз» Instagram.

К счастью, все обошлось. Телезвезда отметила, что она испытывает обиду по отношению к водителю.

Фото: instagram