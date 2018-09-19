Беременная звезда фильма «Нелюбовь» показала внушительный живот на открытии кинофестиваля

18 сентября в московском кинотеатре «Октябрь» в рамках проекта «КАРО Арт» состоялось торжественное открытие ретроспективы зарубежных фильмов о России «Эхо Единорогов». Мероприятие посетили певица Polina, актрисы Светлана Дрыга, Яна Крайнова, Елена Суркова, Елена Борщёва, Юлия Томашевская, Евгения Щербакова; режиссёры Оксана Карас, Аксинья Гог и Олег Асадулин, и другие представители киноиндустрии и шоу-бизнеса.
Особое внимание привлекла 33-летняя звезда фильма «Нелюбовь» Марьяна Спивак. Свободный наряд, который выбрала актриса, подчеркнул ее внушительный живот.
Уже совсем скоро Марьяна подарит своему супругу, Антону Кузнецову, второго ребенка. Напомним, супруги воспитывают сына Григория, появившегося на свет в 2015 году.
Свое название ретроспектива получила благодаря кинопремии «Золотой Единорог», которая вручается международным жюри в рамках ежегодной Недели Российского Кино в Великобритании – в номинации «Лучший зарубежный фильм о России». На суд российских зрителей будут представлены 13 фильмов – 7 игровых и 6 документальных, один из которых анимационный. Показы пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Воронеже.
Фильмом открытия ретроспективы стала французская драма «Полина», повествующая о девушке, мечтающей стать балериной. Её родители делают всё возможное, чтобы их дочь танцевала на сцене Большого театра. Мама возит дочь на уроки танца, папа не гнушается заниматься криминалом, чтобы свести концы с концами. Волею судеб Полина оказывается в Париже. Её родители полагают, что она уехала на гастроли, но на самом деле девушка уезжает, влюбившись во французского мальчика, а заодно желая попробовать себя в современном танце. Киноленту представили исполнительница главной роли в фильме, актриса Анастасия Шевцова и генеральный продюсер кинопремии «Золотой Единорог» Филип Перкон.
«Неделя Российского Кино» (Russian Film Week) – это кинофестиваль, который ежегодно, с 2016 г., проводится в Великобритании. В рамках Кинонедели также вручается премия «Золотой Единорог» (Golden Unicorn Awards). По итогам конкурса международное жюри присуждает премии по 12 категориям, в том числе и за лучший зарубежный фильм о России и за продвижение ee культуры за рубежом. Концепция Кинонедели состоит в привлечении внимания к российской культуре и истории, наведении мостов дружбы и взаимопонимания между народами двух стран, продвижении российских фильмов на западный рынок, создании платформы для общения кинематографистов из разных стран, налаживания профессиональных и деловых связей. Партнерами проекта стали Министерство иностранных дел и Министерство культуры РФ, Британский Совет, Университет «Синергия», Британский институт кино (BFI), Британский фестиваль независимого кино Raindance, Студия «Рок». В попечительский совет фестиваля входят такие известные деятели кинематографии как Алексей Учитель, Валерий Тодоровский, Рейф Файнс, Брайан Кокс, Эллиот Гроув и другие. Для участия уже в первом фестивале в 2016 г. прибыли более 50 режиссеров, продюсеров, актеров. Более 4500 человек посмотрели фильмы и приняли участие в дополнительных мероприятиях; 92% билетов были распроданы в первые две недели после появления информации. В 2017 эти цифры выросли вдвое: в мероприятиях кинонедели приняли участие около 10000 человек, делегация кинематографистов составила около 100 человек.
По оценкам экспертов Russian Film Week – это крупнейший подобного рода фестиваль зарубежных фильмов в Британии. В программу, помимо кинопоказов, включены встречи, беседы и мастер-классы деятелей кино, выставки, музыкальные выступления, мероприятия для представителей киноиндустрии: питчинги, кастинги, встречи с потенциальными партнерами, дистрибьюторами и инвесторами – с участием известных продюсеров и кинопрокатчиков. Кульминацией кинонедели является торжественная церемония награждения премией «Золотой Единорог» с благотворительным аукционом в пользу избранного фонда, действующего в России, в 2018 году это фонд «Обнаженные сердца». В этом году будет впервые проведен мини-фестиваль фильмов, снятых детьми; все полученные средства от его организации также пойдут на благотворительность.
Фото: пресс-служба
Видео: Kinopoisk