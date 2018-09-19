Беременная звезда фильма «Нелюбовь» показала внушительный живот на открытии кинофестиваля

Свое название ретроспектива получила благодаря кинопремии «Золотой Единорог», которая вручается международным жюри в рамках ежегодной Недели Российского Кино в Великобритании – в номинации «Лучший зарубежный фильм о России». На суд российских зрителей будут представлены 13 фильмов – 7 игровых и 6 документальных, один из которых анимационный. Показы пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Воронеже.

Фильмом открытия ретроспективы стала французская драма «Полина», повествующая о девушке, мечтающей стать балериной. Её родители делают всё возможное, чтобы их дочь танцевала на сцене Большого театра. Мама возит дочь на уроки танца, папа не гнушается заниматься криминалом, чтобы свести концы с концами. Волею судеб Полина оказывается в Париже. Её родители полагают, что она уехала на гастроли, но на самом деле девушка уезжает, влюбившись во французского мальчика, а заодно желая попробовать себя в современном танце. Киноленту представили исполнительница главной роли в фильме, актриса Анастасия Шевцова и генеральный продюсер кинопремии «Золотой Единорог» Филип Перкон.