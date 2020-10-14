Беременная родила ребенка прямо во время вступительного экзамена в коллегию адвокатов
Как сообщает онлайн-версия издания CNN, Брианна Хилл, вчерашняя выпускница юридического факультета Чикагского университета, знала о своей беременности, но думала, что успеет вступить в коллегию адвокатов до появления малыша на свет. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в расписание приемной комиссии, и экзамен перенесли на 10 недель. «Я думала, что пройду через это испытание, когда буду только на 28 неделе беременности, но тест перенесли на октябрь, из-за чего к моменту экзамена я была уже на 9 месяце», – пояснила она.
Экзамен состоял из четырех полуторачасовых блоков и был разбит на 2 дня, сдавать надо под видеонаблюдением членов приемной комиссии, потому отлучаться от компьютера запрещено. Брианна рассказывает: «Примерно через 30 минут после начала теста я почувствовала что-то неладное и подумала, хоть бы воды не отошли. Но мои подозрения оказались верными». Однако даже приближающиеся роды не остановили женщину от достижения цели. Она сходил в душ, позвонила мужу, маме и акушерке, заплакала от паники, затем вернулась к компьютеру и сдала вторую часть теста, а затем поехала в больницу. В 10 вечера на свет появился ее мальчик. На следующий день молодая мать, все еще находясь в больнице, попросила предоставить ей на время пустую палату, чтобы досдать свой экзамен. «Я так благодарна всем за поддержку, которую мне оказали. Акушерки и медсестры сделали все возможное, чтобы помочь мне не только стать мамой, но и юристом», – счастливо призналась она.
Фото: pixabay
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