Беременная родила ребенка прямо во время вступительного экзамена в коллегию адвокатов

Экзамен состоял из четырех полуторачасовых блоков и был разбит на 2 дня, сдавать надо под видеонаблюдением членов приемной комиссии, потому отлучаться от компьютера запрещено. Брианна рассказывает: «Примерно через 30 минут после начала теста я почувствовала что-то неладное и подумала, хоть бы воды не отошли. Но мои подозрения оказались верными». Однако даже приближающиеся роды не остановили женщину от достижения цели. Она сходил в душ, позвонила мужу, маме и акушерке, заплакала от паники, затем вернулась к компьютеру и сдала вторую часть теста, а затем поехала в больницу. В 10 вечера на свет появился ее мальчик. На следующий день молодая мать, все еще находясь в больнице, попросила предоставить ей на время пустую палату, чтобы досдать свой экзамен. «Я так благодарна всем за поддержку, которую мне оказали. Акушерки и медсестры сделали все возможное, чтобы помочь мне не только стать мамой, но и юристом», – счастливо призналась она.

Фото: pixabay

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