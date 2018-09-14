Беременная Регина Тодоренко рассказала о планах на будущее

Теперь ни для кого не секрет, что беременная звезда шоу «Орел и Решка» Регина Тодоренко выходит замуж за Валада Топалова. Однако долгое время ведущая скрывала свое положение, уверяя что изменившиеся формы — всего лишь иллюзия. Сегодня Регина объяснила, почему скрывала беременность, и рассказала о грядущей свадьбе.

«Это положение такое нежное, это же мое личное. Мне как-то не очень хочется на всеобщее обозрение это выставлять», — призналась она корреспонденту Ru.TV, подчеркнув, что пока не выбрала место для рождения малыша.