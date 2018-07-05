logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Беременная Пиппа Миддлтон светится от счастья в подчеркивающем живот белом кружевном платье

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Пиппа Миддлтон

Arrows-left
Arrows-right
Reload
34-летняя Пиппа Миддлтон посетила матч Уимблдона с семьей.

Примерно месяц назад 34-летняя Пиппа Миддлтон подтвердила свою беременность. Накануне молодую женщину видели среди зрителей теннисного матча в Уимблдоне.

Пиппу сопровождали 31-летний брат, Джеймс Миддлтон, и мама. Ни сестра, герцогиня Кейт Миддлтон, ни супруг, Джеймс Мэттьюз, не смогли составить ей компанию.

Легкое белое кружевное платье Anna Mason подчеркивало аккуратный животик Пиппы.

Его она дополнила голубыми эспадрильями на платформе, миниатюрным клатчем из натуральных материалов и украшенной синими помпонами шляпкой.

Модные критики не раз восхищались отменным вкусом сестры Кейт Миддлтон.

Фото: globallookpress

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
О чем говорят
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Алла Пугачева не надела белье на прогулку с мужем и возмутила поклонников
«Наташа, прости»: Андрей Малахов похвастался своей шикарной квартирой
«Вот такую Пугачеву я люблю»: Максим Галкин показал честное фото жены
«За деньги возможно все»: экс-участница «Дома-2» заявила, что Михаил Галустян изменил жене с ней
Победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг заявила, что у нее нет и не было магических способностей
Экс-участница «Дома-2» Полина Лобанова скончалась на 21-м году жизни