Беременная Пиппа Миддлтон светится от счастья в подчеркивающем живот белом кружевном платье

Примерно месяц назад 34-летняя Пиппа Миддлтон подтвердила свою беременность. Накануне молодую женщину видели среди зрителей теннисного матча в Уимблдоне.

Пиппу сопровождали 31-летний брат, Джеймс Миддлтон, и мама. Ни сестра, герцогиня Кейт Миддлтон, ни супруг, Джеймс Мэттьюз, не смогли составить ей компанию.

Легкое белое кружевное платье Anna Mason подчеркивало аккуратный животик Пиппы.