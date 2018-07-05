Беременная Пиппа Миддлтон светится от счастья в подчеркивающем живот белом кружевном платье

Примерно месяц назад 34-летняя Пиппа Миддлтон подтвердила свою беременность. Накануне молодую женщину видели среди зрителей теннисного матча в Уимблдоне.
Пиппу сопровождали 31-летний брат, Джеймс Миддлтон, и мама. Ни сестра, герцогиня Кейт Миддлтон, ни супруг, Джеймс Мэттьюз, не смогли составить ей компанию.
Легкое белое кружевное платье Anna Mason подчеркивало аккуратный животик Пиппы.
Его она дополнила голубыми эспадрильями на платформе, миниатюрным клатчем из натуральных материалов и украшенной синими помпонами шляпкой.
Модные критики не раз восхищались отменным вкусом сестры Кейт Миддлтон.
Фото: globallookpress