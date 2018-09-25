Беременная Нюша показала своего будущего малыша на кадрах УЗИ в новом клипе

В основе сюжета клипа — истории пяти девушек, с разным социальным статусом, характером и судьбой, которых объединяет то, что они носят ребенка под сердцем и излучают счастье. Нюша примерила несколько разных образов будущих мам. «По моему замыслу, песня и клип являются дополнением друг друга. Песня рассказывает о зарождении проникновенных, нежных чувств, а в клипе можно увидеть продолжение этой истории», — поделилась Нюша.

Напомним, первенец Нюши появится на свет в Америке. Она вместе с супругом Игорем Сивовым прилетала в Майами еще в мае, чтобы разведать обстановку. «Мы ждем пару в сентябре. Ребята попросили подобрать виллу на четыре месяца», — рассказали журналу StarHit в компании, куда обратились Нюша и ее муж. Напомним, у Игоря уже есть двое сыновей от первого брака с преподавательницей танцев по имени Алена.

Фото: Instagram, Youtube

Видео: Youtube.com / NYUSHA MUSIC