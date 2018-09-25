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Беременная Нюша показала своего будущего малыша на кадрах УЗИ в новом клипе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Нюша в новом клипе

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28-летняя певица Нюша совсем скоро впервые станет мамой. Она решила поделиться с поклонниками снимками УЗИ своего будущего ребенка и включила эти кадры в свое новое видео.

Еще недавно Нюша тщательно скрывала свое интересное положение, но чем ближе дата родов, тем активнее певица выкладывает в свой микроблог фото своего сильно округлившегося живота. А 25 сентября Нюша представила на суд публики видео на новый нежный сингл «Таю». В него артистка включила… кадры УЗИ, на которых виден ее будущий малыш.

В основе сюжета клипа — истории пяти девушек, с разным социальным статусом, характером и судьбой, которых объединяет то, что они носят ребенка под сердцем и излучают счастье. Нюша примерила несколько разных образов будущих мам. «По моему замыслу, песня и клип являются дополнением друг друга. Песня рассказывает о зарождении проникновенных, нежных чувств, а в клипе можно увидеть продолжение этой истории», — поделилась Нюша.

Напомним, первенец Нюши появится на свет в Америке. Она вместе с супругом Игорем Сивовым прилетала в Майами еще в мае, чтобы разведать обстановку. «Мы ждем пару в сентябре. Ребята попросили подобрать виллу на четыре месяца», — рассказали журналу StarHit в компании, куда обратились Нюша и ее муж. Напомним, у Игоря уже есть двое сыновей от первого брака с преподавательницей танцев по имени Алена.

Фото: Instagram, Youtube

Видео: Youtube.com / NYUSHA MUSIC

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