Беременная Нюша показала аппетитную грудь и округлившийся живот в бикини

Певица Нюша наслаждается беременностью: часть времени звезда провела в солнечной Испании, где загорала, плавала и с удовольствием фотографировалась. Этими снимками будущая мама поделилась с подписчиками своего микроблога.

На одном из них, сделанном в бассейне, Нюша продемонстрировала пышную грудь (естественным образом увеличившуюся) и уже достаточно большой живот.