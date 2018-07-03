Беременная Нюша показала аппетитную грудь и округлившийся живот в бикини

Певица Нюша наслаждается беременностью: часть времени звезда провела в солнечной Испании, где загорала, плавала и с удовольствием фотографировалась. Этими снимками будущая мама поделилась с подписчиками своего микроблога.
На одном из них, сделанном в бассейне, Нюша продемонстрировала пышную грудь (естественным образом увеличившуюся) и уже достаточно большой живот.
Поклонники оценили яркое фото девушки: «Русалочка на гребне волны», «Просто вся светишься», «Какая ты нежная! Беременность тебе к лицу!», «Нюша-счастливая круглюша», «Лучезарные!».
Фото: Instagram