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Беременная Нюша ответила на оскорбления: «Вот слониха — почему сразу не бегемот?»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Нюши

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28-летняя Нюша дала жесткий отпор хейтерам и опровергла слухи о тайном рождении ребенка.

Поклонники популярной певицы Нюши ждут от нее хороших новостей: совсем скоро она должна стать мамой, но пока продолжает публиковать «беременные» фотографии. Из-за обилия снимков с внушительным животом некоторые фолловеры решили: Нюша давно родила и просто скрывает это. Обиженные фанаты обзывают звезду «слонихой», намекая на то, что год носить под сердцем ребенка могут только эти представители фауны. Сегодня, устав от постоянных оскорблений, Нюша дала отпор.

«Мне вот интересно, как вы считаете, мамам во время беременности стоит/не стоит читать Инстаграм)? А точнее комментарии под своими же беременными/воздушными постами)))? Потому что читая свои, я, конечно, привыкла реагировать с глубокой самоиронией))) но, думаю, что далеко не все будущие мамы готовы в этот период воспринимать фразы в стиле: "сколько можно, когда ты уже родишь"; "ты че 2 года как беременна" (хотя если верить прессе уже все 3) Или: "вот слониха", почему сразу не бегемот?))), фантазии не хватает? развивайте))) может вы надеетесь выведать, как меня сейчас называет муж)? уровень такта, конечно, зашкаливает. И зачем вы делаете вид что знаете дату зачатия? все та же пресса была вам в помощь)??? Печально, что заходя на аккаунты, я вижу на первый взгляд вроде бы нормальных людей... ничего не предвещает, как говорится, беды... Искренне надеюсь, что невоспитанных людей будет меньше в нашем мире с каждым днем, ну не зря же люди придумали школы, университеты и академии. Ну, а тех, кто пока не перешел из стадии развития "неандерталец", прошу простить за чс», — написала возмущенная будущая мама.

Первые строки ее сообщения дают ясно понять: молодая женщина все еще в положении. Либо это тщательно скрывает.

А как относитесь к соцсетям вы? Согласны с Нюшей?

Фото и видео: instagram

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