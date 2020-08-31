Беременная Наталья Подольская устроила фотосессию с подросшим сыном на пляже
Фото: Instagram Натальи Подольской
Часто дети, особенно мальчики, не любят фотографироваться. Похоже, сын Натальи Подольской - из их числа. Однако фотографии с ним получаются у звездной мамы особенно милыми.
«Тема! Ну пожалуйста, ну одну фоточку! А то я... кому знакомо?», - шутит звездная мама.
«Сыновья они такие», «Позитивчики», «Красотка», «Боже, какой милый животик, просто невозможная милота», «Такой красивый животик», «О эти ноги! Шедеврально», «Как вам идет беременность», «Какой срок? Кого ждете?», «Наташенька, я вижу что скорее всего у Вас девочка будет. Животик похож очень», «Я помню на шоу у Леры Кудрявцевой вы мужу сказали, что обязательно родите девочку, чтобы он мог ей косички заплетать», - комментируют подписчики.
Малыш, который скоро появится на свет, станет вторым для Натальи Подольской и третьим для Владимира Преснякова. В 1991 году Кристина Орбакайте родила певцу сына Никиту. А Наталья Подольская впервые стала мамой в пятую годовщину со дня свадьбы с Владимиром Пресняковым — 5 июня 2015 года.
Фото и видео: Instagram/@nataliapodolskaya
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