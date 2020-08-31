Беременная Наталья Подольская устроила фотосессию с подросшим сыном на пляже

Часто дети, особенно мальчики, не любят фотографироваться. Похоже, сын Натальи Подольской - из их числа. Однако фотографии с ним получаются у звездной мамы особенно милыми.

«Тема! Ну пожалуйста, ну одну фоточку! А то я... кому знакомо?», - шутит звездная мама.