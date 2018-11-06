Беременная Мария Порошина улетела в отпуск перед родами

Актриса Мария Порошина, ожидающая своего пятого ребенка, решила провести некоторое время на Кипре. Неизвестно, хочет ли звезда, чтобы ее малыш появился на свет именно на острове, или Мария все же вернется домой перед родами.

Пока артистка мало говорит о своем интересном положении, зато с удовольствием делится с пользователями красочными снимками из отпуска.