Беременная Мария Порошина улетела в отпуск перед родами

Актриса Мария Порошина, ожидающая своего пятого ребенка, решила провести некоторое время на Кипре. Неизвестно, хочет ли звезда, чтобы ее малыш появился на свет именно на острове, или Мария все же вернется домой перед родами.
Пока артистка мало говорит о своем интересном положении, зато с удовольствием делится с пользователями красочными снимками из отпуска.
Напомним, некоторые поклонники предполагали, что отцом будущего малыша Порошиной может быть актер Ярослав Бойко, с которым артистке приписывали роман. Впрочем, сама Мария эти слухи опровергла и заявила, что ждет ребенка от любимого мужчины-иностранца, имени которого не назвала. До этого актриса 17 лет прожила в браке с Ильей Древновым, которому родила дочерей Серафиму, Аграфену и Глафиру. Также у нее есть дочь Полина от первого брака с Гошей Куценко.
Фото и видео: Instagram