Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Беременная Хлои Кардашьян поделилась горячим фото с бойфрендом: «Мамочка и папочка»

1 / 10
Фото из Instagram Хлои Кардашьян
Arrows-left
Arrows-right
Reload
33-летняя Хлои Кардашьян опубликовала откровенный снимок.

Одна из сестер Кардашьян, 33-летняя Хлои, готовится подарить ребенка своему гражданскому супругу Тристану Томпсону. Сегодня она поделилась очень откровенным снимком.

«Мамочка и папочка», — написала звезда.

Автором фото стала фотограф Саша Самсонова, которая живет и работет в Лос-Анджелесе.

Малыш Хлои, который станет для нее первенцем, должен родиться совсем скоро. У бойфренда, с которым женщина начала встречаться в сентябре 2016 года, есть маленький сын от предыдущих отношений с моделью Джордан Крэйг.

С 2009 по 2016 год Хлои была замужем за спортсменом Ламаром Одомом, но так и не смогла забеременеть с ним.

Фото: globallookpress, instagram

Гороскоп