Беременная Хлои Кардашьян поделилась горячим фото с бойфрендом: «Мамочка и папочка»

Автором фото стала фотограф Саша Самсонова, которая живет и работет в Лос-Анджелесе.

Малыш Хлои, который станет для нее первенцем, должен родиться совсем скоро. У бойфренда, с которым женщина начала встречаться в сентябре 2016 года, есть маленький сын от предыдущих отношений с моделью Джордан Крэйг.

С 2009 по 2016 год Хлои была замужем за спортсменом Ламаром Одомом, но так и не смогла забеременеть с ним.

Фото: globallookpress, instagram