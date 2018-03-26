Беременная Хлои Кардашьян поделилась горячим фото с бойфрендом: «Мамочка и папочка»
33-летняя Хлои Кардашьян опубликовала откровенный снимок.
Одна из сестер Кардашьян, 33-летняя Хлои, готовится подарить ребенка своему гражданскому супругу Тристану Томпсону. Сегодня она поделилась очень откровенным снимком.
«Мамочка и папочка», — написала звезда.
Автором фото стала фотограф Саша Самсонова, которая живет и работет в Лос-Анджелесе.
Малыш Хлои, который станет для нее первенцем, должен родиться совсем скоро. У бойфренда, с которым женщина начала встречаться в сентябре 2016 года, есть маленький сын от предыдущих отношений с моделью Джордан Крэйг.
С 2009 по 2016 год Хлои была замужем за спортсменом Ламаром Одомом, но так и не смогла забеременеть с ним.
Фото: globallookpress, instagram
Еще по теме
Популярное
Обсуждаемое