Беременная Кэндис Свейнпол снялась обнаженной в особенной фотосессии

Сегодня 29-летняя модель Кэндис Свейнпол поделилась весьма откровенным снимком, на котором запечатлен ее большой и круглый живот. Так будущая мама отметила окончание шестого месяца беременности.
«Тело расцветает находясь между духовным и физическим... женщины удивительные создания, не правда ли?!», — написала она.
У модели и ее супруга, манекенщика Херманна Николи, уже есть сын. Мальчик, которого назвали необычным именем Анэку, родился в октябре 2016 года. Второй ребенок пары тоже будет мальчиком.
Фото: instagram, globallookpress