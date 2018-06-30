logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Беременная Ирина Шейк продемонстрировала сочные ягодицы в стильном купальнике

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Ирина Шейк

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Модель подогревает слухи о своем интересном положении.

Слухи о новой беременности Ирины Шейк появляются в СМИ с завидным постоянством. Не успели журналисты поздравить модель, встреченную папарацци в элитном перинатальном центре, с грядущим пополнением, как красотка продемонстрировала идеальную фигуру в золотистом платье с корсетным верхом. Однако новые фотографии, которые Шейк публикует в Instagram, все красноречивее подтверждают правдивость светских сплетен. На свежем снимке модель позирует, лежа на песке. Стильный белый слитный купальник с черными вставками подчеркнул аппетитные ягодицы модели, а томная поза скрыла от любопытных глаз ее живот.

Напомним, о первой беременности Ирины Шейк стало известно на Victoria’s Secret Fashion Show в 2016 году. Возлюбленная актера Брэдли Купера вышла на подиум в сексуальном сером комплекте с кружевным поясом для чулок, который не сумел скрыть небольшой срок беременности модели. В марте 2017 года Ирина впервые стала мамой, родив девочку, которую назвали Леа де Сьен.

Фото: Mehdi Taamallah, Hubert Boesl, Sonia Moskowitz, Dave Bedrosian/imago stock&people, Boesl, Christopher Smith/AdMedia, Marc Dominguez, Stephen Lock/Globallookpress, instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
О чем говорят
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Пышный бюст, собственная яхта и песня в ее честь: 63-летний Владимир Кузьмин ушел от жены к 26-летней блондинке
Алла Пугачева не надела белье на прогулку с мужем и возмутила поклонников
«Инстаграм был последней каплей»: Иван Жидков потерял любовь и семимесячного сына из-за Татьяны Арнтгольц
«Наташа, прости»: Андрей Малахов похвастался своей шикарной квартирой
Победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг заявила, что у нее нет и не было магических способностей
16-летняя «Пуговка» из «Папиных дочек» взбудоражила Сеть откровенным фото в бикини