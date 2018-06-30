Беременная Ирина Шейк продемонстрировала сочные ягодицы в стильном купальнике

Слухи о новой беременности Ирины Шейк появляются в СМИ с завидным постоянством. Не успели журналисты поздравить модель, встреченную папарацци в элитном перинатальном центре, с грядущим пополнением, как красотка продемонстрировала идеальную фигуру в золотистом платье с корсетным верхом. Однако новые фотографии, которые Шейк публикует в Instagram, все красноречивее подтверждают правдивость светских сплетен. На свежем снимке модель позирует, лежа на песке. Стильный белый слитный купальник с черными вставками подчеркнул аппетитные ягодицы модели, а томная поза скрыла от любопытных глаз ее живот.