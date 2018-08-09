Беременная и счастливая: Регина Тодоренко показала округлившийся живот

Напомним, Тодоренко и Топалов обручились 25 июля во время отдыха на Лазурном берегу. Влюбленные встречаются уже около года. В отличие от своей избранницы, Влад уже был женат на дочери московского бизнесмена Павла Данилина Ксении.

Фото и видео: Instagram