Беременная и счастливая: Регина Тодоренко показала округлившийся живот

Новоиспеченная невеста певца Влада Топалова, телеведущая Регина Тодоренко, ждет первенца. Звезда не комментирует свою беременность и до сих пор не подтвердила ее официально, однако на свежих снимках ее округлившийся живот виден невооруженным глазом.
А на днях Регина случайно засветила живот в коротком видеоролике в Instagram Stories. Трудно не заметить, как изменилась ее фигура.
Напомним, Тодоренко и Топалов обручились 25 июля во время отдыха на Лазурном берегу. Влюбленные встречаются уже около года. В отличие от своей избранницы, Влад уже был женат на дочери московского бизнесмена Павла Данилина Ксении.
Фото и видео: Instagram