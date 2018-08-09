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Беременная и счастливая: Регина Тодоренко показала округлившийся живот

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я выбрал вместо рекламы.
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Регина Тодоренко

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28-летняя Регина Тодоренко уже не может скрывать свое интересное положение.

Новоиспеченная невеста певца Влада Топалова, телеведущая Регина Тодоренко, ждет первенца. Звезда не комментирует свою беременность и до сих пор не подтвердила ее официально, однако на свежих снимках ее округлившийся живот виден невооруженным глазом.

А на днях Регина случайно засветила живот в коротком видеоролике в Instagram Stories. Трудно не заметить, как изменилась ее фигура.

Напомним, Тодоренко и Топалов обручились 25 июля во время отдыха на Лазурном берегу. Влюбленные встречаются уже около года. В отличие от своей избранницы, Влад уже был женат на дочери московского бизнесмена Павла Данилина Ксении.

Фото и видео: Instagram

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