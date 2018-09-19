Беременная Елизавета Боярская поделилась редкими фото шестилетнего сына

Фолловеры пришли в восторг от новых фотографий: «Ой, какой уже большой! Хотя чему я удивляюсь?», «Такой трогательный мальчик на фоне чудесного города», «какой Андрюша большой уже стал!)», «Лиза, какая вы счастливая 🙌🏼😊 у вас прекрасная семья и прекрасные воспоминания о детстве 😻», «Прекрасный город👽 чудесная, любящая семья — отличные воспитатели у вашего сына. Уверена, вырастет хороший, светлый человек. 🌿☀️», «Какой стильный мальчик!».

Напомним, недавно стало известно, что Елизавета Боярская беременна. В октябре актриса уходит в декретный отпуск. Примечательно, что Максим Матвеев также возьмет перерыв в работе, чтобы больше времени проводить с семьей.