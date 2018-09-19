Беременная Елизавета Боярская поделилась редкими фото шестилетнего сына

Елизавета Боярская и Максим Матвеев впервые стали родителями в 2012 году. Супруги редко делятся семейными снимками в Instagram, однако несколько часов назад актриса показала, как выглядит сейчас ее сын Андрей. «Когда была маленькой и гуляла по тем же самым местам, что и сын теперь, не замечала всего великолепия и красоты Питера. «Мам, я пойду на Дворцовку на роликах погоняю», для меня было повседневным ритуалом. А сейчас наслаждаюсь и поражаюсь одновременно! Понимаю, что город, возможно, всегда был одним из главных воспитателей», — поделилась с подписчиками Елизавета.
Фолловеры пришли в восторг от новых фотографий: «Ой, какой уже большой! Хотя чему я удивляюсь?», «Такой трогательный мальчик на фоне чудесного города», «какой Андрюша большой уже стал!)», «Лиза, какая вы счастливая 🙌🏼😊 у вас прекрасная семья и прекрасные воспоминания о детстве 😻», «Прекрасный город👽 чудесная, любящая семья — отличные воспитатели у вашего сына. Уверена, вырастет хороший, светлый человек. 🌿☀️», «Какой стильный мальчик!».
Напомним, недавно стало известно, что Елизавета Боярская беременна. В октябре актриса уходит в декретный отпуск. Примечательно, что Максим Матвеев также возьмет перерыв в работе, чтобы больше времени проводить с семьей.
Фото: instagram