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Беременная Елизавета Боярская поделилась редкими фото шестилетнего сына

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Елизаветы Боярской

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Актриса нечасто показывает в Instagram фото ребенка.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев впервые стали родителями в 2012 году. Супруги редко делятся семейными снимками в Instagram, однако несколько часов назад актриса показала, как выглядит сейчас ее сын Андрей. «Когда была маленькой и гуляла по тем же самым местам, что и сын теперь, не замечала всего великолепия и красоты Питера. «Мам, я пойду на Дворцовку на роликах погоняю», для меня было повседневным ритуалом. А сейчас наслаждаюсь и поражаюсь одновременно! Понимаю, что город, возможно, всегда был одним из главных воспитателей», — поделилась с подписчиками Елизавета.

Фолловеры пришли в восторг от новых фотографий: «Ой, какой уже большой! Хотя чему я удивляюсь?», «Такой трогательный мальчик на фоне чудесного города», «какой Андрюша большой уже стал!)», «Лиза, какая вы счастливая 🙌🏼😊 у вас прекрасная семья и прекрасные воспоминания о детстве 😻», «Прекрасный город👽 чудесная, любящая семья — отличные воспитатели у вашего сына. Уверена, вырастет хороший, светлый человек. 🌿☀️», «Какой стильный мальчик!».

Напомним, недавно стало известно, что Елизавета Боярская беременна. В октябре актриса уходит в декретный отпуск. Примечательно, что Максим Матвеев также возьмет перерыв в работе, чтобы больше времени проводить с семьей.

Фото: instagram

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