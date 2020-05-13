Беременная двойней Саша Зверева станцевала с большим животом и рассказала о самочувствии перед родами
Фото: Instagram
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева в очередной раз готовится стать матерью. У бывшей певицы, а ныне популярного блогера уже есть трое детей от разных мужчин. Теперь Саша ждет двойню — сына и дочь — от американского мужа Дэна.
Находясь на позднем сроке беременности, Саша Зверева рассказала фолловерам, как чувствует себя перед родами, и дала советы беременным подписчицам, а также показала в танце свою фигуру.
«Восьмой месяц стартовал. Многие жалуются в это время на усталость. Особенно на боли в пояснице, костях, ребрах, изжогу, усталость, расхождения, защемления, отеки. Я не знаю, что я делаю в жизни так, но не могу пожаловаться ни на что из этого списка!
Я тренируюсь по полной программе по 1,5 часа 2 раза в неделю, скручиваюсь, хожу по полтора-два часа пешком каждый день. Да, конечно, нагрузки больше, чем раньше, но я осознаю это и даю себе прилечь после обеда поспать.
Ночами я сплю как младенец, никакой "беременной" бессонницы тоже нет. Мы осилили глобальный переезд неделю назад.
Если вы спросите меня: как так выходит? Я отвечу: я по-другому не знаю, как. Если больно, тянет, внизу вкручивается лампочка — просто подыши, поменяй позу, не зацикливайся, смени деятельность, переключи мысли», — рассказала многодетная мать.
Она добавила, что справиться с неприятными ощущениями помогает улыбка, под которую подстраивается все тело.
«Так же и в родах. Постоянное проговаривание, подбадривание: отлично, супер, ой, как хорошо, замечательно, уууууу, вот это да, ммммм! А у самой искры из глаз.
Вот так, глядишь, и все препятствия объедешь. И главное, музон и танцы, музон и танцы... В любой непонятной ситуации... Просто пой и танцуй!», — посоветовала блогер будущим роженицам.
Саша Зверева в третий раз вышла замуж в феврале 2020 года. Ее избранником стал гражданин США Даниэль. У экс-солистки «Демо» есть дочь Василиса и два сына Макар и Лев. А вскоре в семье появятся еще два малыша.
Фото и видео: Instagram
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