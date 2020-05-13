Беременная двойней Саша Зверева станцевала с большим животом и рассказала о самочувствии перед родами

«Восьмой месяц стартовал. Многие жалуются в это время на усталость. Особенно на боли в пояснице, костях, ребрах, изжогу, усталость, расхождения, защемления, отеки. Я не знаю, что я делаю в жизни так, но не могу пожаловаться ни на что из этого списка!

Я тренируюсь по полной программе по 1,5 часа 2 раза в неделю, скручиваюсь, хожу по полтора-два часа пешком каждый день. Да, конечно, нагрузки больше, чем раньше, но я осознаю это и даю себе прилечь после обеда поспать.

Ночами я сплю как младенец, никакой "беременной" бессонницы тоже нет. Мы осилили глобальный переезд неделю назад.

Если вы спросите меня: как так выходит? Я отвечу: я по-другому не знаю, как. Если больно, тянет, внизу вкручивается лампочка — просто подыши, поменяй позу, не зацикливайся, смени деятельность, переключи мысли», — рассказала многодетная мать.

Она добавила, что справиться с неприятными ощущениями помогает улыбка, под которую подстраивается все тело.