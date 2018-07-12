Беременная Анна Хилькевич сообщила о проблемах со здоровьем

Совсем скоро актриса Анна Хилькевич и ее супруг Артур Волков станут родителями во второй раз. Но на последнем месяце беременности звезда призналась, что у нее возникли проблемы с желудком и легкая аллергия. При этом Анна стойко переносит плохое самочувствие и старается не переживать.

«За этим фото скрывается: желудочная боль, отравление, приближающиеся роды, аллергия на цветение, немного заложено ухо и парикмахер нашел сегодня у меня один седой волос. Но меня трогает только последнее», — заявила Хилькевич в своем Instagram, опубликовав свежее селфи (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред).