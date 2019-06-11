logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Беременная Анастасия Решетова показала сильно изменившиеся формы и рассказала о неудобствах своего положения

Анастасия Решетова рассказала, как проходит ее беременность.

«Теперь делю свою жизнь на отрезки "до" и "после". Да, в этом положении есть масса неудобств — токсикоз, лишний вес, плохое самочувствие, отказ от привычных занятий, запрет на большинство процедур красоты и т.д. Например, из-за токсикоза мне часто приходилось все отменять и оставаться дома. А иногда приступы рвоты настигали прямо в дороге или в офисе, а бывало и ночью. Это такая особенность организма, у моей мамы было то же самое во время обеих беременностей. Реакция на резкие запахи тоже была идентичной, особенно меня воротило от запаха чеснока)))) Врачи выписывали множество препаратов, уверяя что они безвредны, но я практически не пила их потому что не хочется перегружать лишней химией свой организм в этот период. И вот приходилось терпеть. Особенно сильно тошнило сразу после сна, неважно ночного или дневного. Поэтому, я сразу старалась есть что-то углеводное. Спасала вода с лимоном и свежий воздух. Усугублялась ситуация от жирной пищи, от фастфуда, которыми я не брезговала в 1 триместре. И только потом я нашла баланс и привыкла к своему состоянию со всеми его минусами. Токсикоз пошел на спад, аппетит усмирился и рацион стабилизировался. Но все это ничто в сравнении с этим ощущением когда ты теперь живешь с малышом внутри себя, особенно эти моменты когда мы слушаем инструментальную музыку перед сном или когда я ощущаю постоянные толчки особенно когда съем что-нибудь сладенькое. Я чувствую такую неимоверную связь с крохой, что даже не хочу представлять как в будущем нам иногда придется разлучаться», — написала она.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Гороскоп
Загрузка...