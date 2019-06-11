Беременная Анастасия Решетова показала сильно изменившиеся формы и рассказала о неудобствах своего положения

«Теперь делю свою жизнь на отрезки "до" и "после". Да, в этом положении есть масса неудобств — токсикоз, лишний вес, плохое самочувствие, отказ от привычных занятий, запрет на большинство процедур красоты и т.д. Например, из-за токсикоза мне часто приходилось все отменять и оставаться дома. А иногда приступы рвоты настигали прямо в дороге или в офисе, а бывало и ночью. Это такая особенность организма, у моей мамы было то же самое во время обеих беременностей. Реакция на резкие запахи тоже была идентичной, особенно меня воротило от запаха чеснока)))) Врачи выписывали множество препаратов, уверяя что они безвредны, но я практически не пила их потому что не хочется перегружать лишней химией свой организм в этот период. И вот приходилось терпеть. Особенно сильно тошнило сразу после сна, неважно ночного или дневного. Поэтому, я сразу старалась есть что-то углеводное. Спасала вода с лимоном и свежий воздух. Усугублялась ситуация от жирной пищи, от фастфуда, которыми я не брезговала в 1 триместре. И только потом я нашла баланс и привыкла к своему состоянию со всеми его минусами. Токсикоз пошел на спад, аппетит усмирился и рацион стабилизировался. Но все это ничто в сравнении с этим ощущением когда ты теперь живешь с малышом внутри себя, особенно эти моменты когда мы слушаем инструментальную музыку перед сном или когда я ощущаю постоянные толчки особенно когда съем что-нибудь сладенькое. Я чувствую такую неимоверную связь с крохой, что даже не хочу представлять как в будущем нам иногда придется разлучаться», — написала она.