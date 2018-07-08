Беременная Анастасия Овечкина зажгла на вечеринке в платье с глубоким декольте

Анастасия Шубская и Александр Овечкин, прилетевшие некоторое время назад в Москву, закатили грандиозный праздник для друзей. Повод прекрасный — хоккеист привез в Россию Кубок Стэнли, который его американской команде «Вашингтон Кэпиталз» удалось завоевать недавно.

Младшая дочь Веры Глаголевой выглядела сногсшибательно. Анастасия появилась перед гостями в алом блестящем наряде с экстремальным декольте и высоким разрезом. Несмотря на то, что Анастасия «глубоко беременна», она вместе со всеми зажигала на танцполе и пела в караоке.