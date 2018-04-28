Беременная Анастасия Костенко рассказала о своем состоянии здоровья

24-летняя модель Анастасия Костенко находится на шестом месяце беременности — уже в августе «Вице-мисс Россия — 2014» подарит своему супругу Дмитрию Тарасову дочь. На днях стало известно, что будущей маме пришлось лечь в больницу на сохранение. Чуткие поклонники наперебой начали интересоваться самочувствием Анастасии в ее Instagram, а также желать скорейшего выздоровления.

Несколько часов назад модель «вышла на связь» со своими подписчиками. Костенко опубликовала новый «беременный» снимок, под которым рассказала о своем самочувствии и изменениях, произошедших в ее жизни после обнаружения двух полосок на тесте: «Спасибо большое доброй, счастливой и адекватной публике💗Скажу честно, раньше не понимала, когда внезапно страницы беременной девушки стали содержать 50-80% информации, касающейся этого положения. Теперь все стало ясно.💗 Когда вы трепетно ждёте двух заветных //, потом видите на первом скрининге человечка, тяжело уже не жить им, не думать каждую минуту. Первые шевеления, гормональные скачки, рост животика, совместные походы в детский мир- все это погружает в это прекрасное время💗. Начинаешь понимать, что ещё немного и жизнь не будет прежней( в хорошем смысле этого слова). Знали бы вы, сколько у беременных загонов... Надеюсь, мои близкие это все понимают( даже уверена в этом)💗💗💗 Со мной все отлично. 💗 спасибо за беспокойство и поддержку. Скажу честно, если в разные случаи поступали звонки от прессы прокомментировать или подтвердить ту или иную ситуацию(хотя я всегда воздерживаюсь от этого), то в этот раз, видимо, решили откровенно отдаться фантазии. Невольно вспоминаю слова нашего педагога :«журналист потерял интерес к факту». Печально, но что поделать, 70% информации, которую несут в массы, хорошенько перевернутая новость искаженная личными фантазиями».