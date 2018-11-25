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«Беременна?»: Пользователи Сети обсуждают изменившуюся фигуру Виктории Дайнеко

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Виктории Дайнеко

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Облегающий наряд певицы спровоцировал разговоры о ее беременности.

Виктория Дайнеко относится к тем звездам, которые предпочитают не делиться подробностями личной жизни. Недавнее появление 33-летней певицы на концерте МУЗ-ТВ спровоцировало разговоры о ее беременности. Виктория вышла на сцену в коротком облегающем кожаном платье, подчеркнувшем округлившийся живот.

В комментариях к публикации в Instagram телеканала МУЗ-ТВ пользователи Сети начали обсуждать изменения в фигуре Дайнеко: «Она беременная?», «Это у неё живот от еды такой большой, или она беременная?», «Она, наверное, беременна 👍», «Стоп,я не поняла что она такая толстая и почему у нее живот как у беременной??», «Сарафанчик-то маленький на размер», «Похоже, она беременна», «У нее всю жизнь животик был, не беременная она, думаю».

Виктория поспешила отреагировать на появившиеся слухи: «Не все беременность, что платьем округляется. Ну позавтракала я вчера хорошо. А вы сразу беременна. Вот вам фото с Женщины года, пару недель назад. Все ровно».

Напомним, некоторое время назад стало известно, что Виктория Дайнеко воссоединилась с Алексеем Воробьевым. «В свое время ребята расстались по инициативе Воробьева, и Дайнеко долго не могла простить его. Но в итоге у них получилось быть хорошими друзьями, далеко не у всех бывших так складывается! Сейчас между ними снова пробежала искра, и они, научившись на прошлых ошибках, пытаются построить отношения», — рассказал порталу StarHit источник из окружения пары.

Фото и видео: Instagram

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