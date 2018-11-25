«Беременна?»: Пользователи Сети обсуждают изменившуюся фигуру Виктории Дайнеко

В комментариях к публикации в Instagram телеканала МУЗ-ТВ пользователи Сети начали обсуждать изменения в фигуре Дайнеко: «Она беременная?», «Это у неё живот от еды такой большой, или она беременная?», «Она, наверное, беременна 👍», «Стоп,я не поняла что она такая толстая и почему у нее живот как у беременной??», «Сарафанчик-то маленький на размер», «Похоже, она беременна», «У нее всю жизнь животик был, не беременная она, думаю».

Виктория поспешила отреагировать на появившиеся слухи: «Не все беременность, что платьем округляется. Ну позавтракала я вчера хорошо. А вы сразу беременна. Вот вам фото с Женщины года, пару недель назад. Все ровно».