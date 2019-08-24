Беременна? Облегающее платье подчеркнуло изменившуюся фигуру Виктории Бони

«Вика, Вы будто в положении😻, просто кажется или так и есть?!», «Виктория! Вы беременны?», «Простите за вопрос. Вы в положении?», «Боня, поздравляю с прибавлением!», «Ну вот на 2 фото рукой закрыли.. Сейчас все начнут писать, что Вы в ожидании второго чуда», «Да. Беременна и без каблуков», «На второй фотке как будто беременна», — интересуются подписчики Виктории. Стоит отметить, что телезвезда не прокомментировала новые слухи о своей беременности.