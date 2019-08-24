Беременна? Облегающее платье подчеркнуло изменившуюся фигуру Виктории Бони

На днях телеведущая и экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня приняла участие в съемках программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым». Для эфира 39-летняя Виктория выбрала облегающее трикотажное платье Fendi, подчеркнувшее ее округлившийся животик, которое дополнила сандалиями на плоской подошве. Масла в огонь подлил кадр, на котором Боня позирует как многие будущие мамы, «придерживая» живот рукой.
«Вика, Вы будто в положении😻, просто кажется или так и есть?!», «Виктория! Вы беременны?», «Простите за вопрос. Вы в положении?», «Боня, поздравляю с прибавлением!», «Ну вот на 2 фото рукой закрыли.. Сейчас все начнут писать, что Вы в ожидании второго чуда», «Да. Беременна и без каблуков», «На второй фотке как будто беременна», — интересуются подписчики Виктории. Стоит отметить, что телезвезда не прокомментировала новые слухи о своей беременности.
Напомним, у Виктории Бони есть семилетняя дочь Анджелина, отцом которой является миллионер Алекс Смерфит.
А как вы думаете, Виктория беременна или просто поправилась?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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