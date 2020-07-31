Белый верх, черный низ: подросшая дочь Навки и Пескова очаровала всех элегантным нарядом

«Я за всестороннее развитие ребенка и его широкий кругозор, поэтому для такого серьезного и познавательного — мы снова выбрали Пушкинский музей с выставкой о Древнем Египте. Интересная экспозиция: завораживающие мумии, таинственные саркофаги, необычные рисунки, древние статуэтки, сосуды размером с человека, монетки, папирусы и увлекательный рассказ о древней цивилизации заинтересовали Надюшу до самого конца! Безумно интересно и познавательно! А сам зал оформлен архитектурными элементами, характерными для древнеегипетского храма, что помогает создавать атмосферу полного погружения в культуру. Нам понравилось! Шикарная выставка, если кто не был, то рекомендую посетить», — советует супруга пресс-секретаря президента РФ.

«Молодцы девочки», «Красавицы», «Надюша. Умница», «Как быстро детки растут», «Счастливый ребенок», «Девочка одета очень стильно», «А мне платьице твое понравилось», «Интеллигентная, достойная подражанию семья! Всегда любуюсь», — комментируют подписчики блога Татьяны Навки.