«Белый танец»: Сергей Безруков поделился нежным видео с дочкой
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Фото: Instagram Сергея Безрукова
Новогодние каникулы Сергея Безрукова подошли к концу — уже на днях артист отправится на гастроли со своим шоу. Своеобразный итог отдыха актер подвел в Instagram, опубликовав нежное видео с трехлетней дочкой Машей: «Белый танец (всем поклонникам Бригады посвящается).... Белый) ...танец))) Отдых подходит к концу...Завтра работа,хотя зажигать с «Крёстным папой» это, конечно, сплошное удовольствие)».
В комментариях к ролику молодой папа рассказал, что и Маше, и Степе, которому в конце ноября исполнился год, очень нравится танцевать.
«На месте Маши мне кажется рада была бы оказаться любая девочка:)))) ☺️☺️☺️потанцевать с Сергеем ☺️☺️☺️», «Как трогательно!!!», «Какие вы молодцы!!!», «Саша Белый реально счастлив, судя по видео», «Какие вы классные, счастья вам», «Очаровательный танец папы с дочкой! Зимний вечер не в Гаграх, но на даче», «О Боже! Никто так классно не подписывает свои посты, как вы! Аж настроением заряжаете!», «Сергей! Вот ваш первый танец! А я желала Вам ,чтобы на выпускном вы повальсировали вместе!! Как это здорово, когда есть Папа и он рядышком с тобой…», «Ваш танец прекрасен!» — обсуждают видео поклонники.
Напомним, в 2016 году Сергей Безруков женился на режиссере Анне Матисон, которая несколькими месяцами позже родила дочь Машу. В мае 2018 года Сергей рассказал, что они с супругой готовятся стать родителями во второй раз, а через полгода на свет появился Степан.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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