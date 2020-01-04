«Белый танец»: Сергей Безруков поделился нежным видео с дочкой

В комментариях к ролику молодой папа рассказал, что и Маше, и Степе, которому в конце ноября исполнился год, очень нравится танцевать.

«На месте Маши мне кажется рада была бы оказаться любая девочка:)))) ☺️☺️☺️потанцевать с Сергеем ☺️☺️☺️», «Как трогательно!!!», «Какие вы молодцы!!!», «Саша Белый реально счастлив, судя по видео», «Какие вы классные, счастья вам», «Очаровательный танец папы с дочкой! Зимний вечер не в Гаграх, но на даче», «О Боже! Никто так классно не подписывает свои посты, как вы! Аж настроением заряжаете!», «Сергей! Вот ваш первый танец! А я желала Вам ,чтобы на выпускном вы повальсировали вместе!! Как это здорово, когда есть Папа и он рядышком с тобой…», «Ваш танец прекрасен!» — обсуждают видео поклонники.

Напомним, в 2016 году Сергей Безруков женился на режиссере Анне Матисон, которая несколькими месяцами позже родила дочь Машу. В мае 2018 года Сергей рассказал, что они с супругой готовятся стать родителями во второй раз, а через полгода на свет появился Степан.