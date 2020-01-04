passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Белый танец»: Сергей Безруков поделился нежным видео с дочкой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Сергей Безруков

Фото: Instagram Сергея Безрукова

Новый ролик появился в Instagram популярного актера.

Новогодние каникулы Сергея Безрукова подошли к концу — уже на днях артист отправится на гастроли со своим шоу. Своеобразный итог отдыха актер подвел в Instagram, опубликовав нежное видео с трехлетней дочкой Машей: «Белый танец (всем поклонникам Бригады посвящается).... Белый) ...танец))) Отдых подходит к концу...Завтра работа,хотя зажигать с «Крёстным папой» это, конечно, сплошное удовольствие)».

В комментариях к ролику молодой папа рассказал, что и Маше, и Степе, которому в конце ноября исполнился год, очень нравится танцевать.

«На месте Маши мне кажется рада была бы оказаться любая девочка:)))) ☺️☺️☺️потанцевать с Сергеем ☺️☺️☺️», «Как трогательно!!!», «Какие вы молодцы!!!», «Саша Белый реально счастлив, судя по видео», «Какие вы классные, счастья вам», «Очаровательный танец папы с дочкой! Зимний вечер не в Гаграх, но на даче», «О Боже! Никто так классно не подписывает свои посты, как вы! Аж настроением заряжаете!», «Сергей! Вот ваш первый танец! А я желала Вам ,чтобы на выпускном вы повальсировали вместе!! Как это здорово, когда есть Папа и он рядышком с тобой…», «Ваш танец прекрасен!» — обсуждают видео поклонники.

Напомним, в 2016 году Сергей Безруков женился на режиссере Анне Матисон, которая несколькими месяцами позже родила дочь Машу. В мае 2018 года Сергей рассказал, что они с супругой готовятся стать родителями во второй раз, а через полгода на свет появился Степан.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!