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«Белокурый ангел»: дочери Стаса и Инны Михайловых исполнилось семь лет

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Стас и Маша Михайловы

Фото: Instagram Стаса Михайлова

21 сентября свой день рождения отмечает младшая наследница популярного певца.

В эту субботу, 21 сентября, младшая дочь Стаса и Инны Михайловых отмечает день рождения — Маше исполнилось семь лет. По традиции, знаменитые родители посвятили в блогах трогательные слова имениннице. «С днём рождения наш, любимый ангелочек!!! Мы тебя очень любим! Ты - наше окошко в свет, радости, любви и добра!!! Живи долго и счастливо на этом свете! Храни тебя Бог!» — написал Стас Михайлов.

«Сегодня 7 лет исполняется белокурому ангелу, нашей Машеньке @mashastasa1 👧🏼 Её нам подарил Господь в великий праздник Рождества Пресвятой Богородицы 🙏🏼 Спасибо за тот свет, который ты нам даришь, за улыбки, моменты радости и счастья! 🥰 Своим чувством юмора и позитивом заряжаешь всех вокруг! 💥Машуля, ты – невероятный ребёнок! Умная, смелая, харизматичная! Иногда я застаю тебя серьезной, это говорит о том, что ты взрослеешь 😌 Мы возлагаем на тебя большие надежды, верим, что у тебя большое и светлое будущее впереди, если будешь хорошо учиться и слушаться маму и папу! ❤ Любим всем сердцем! Ты– наше счастье! Храни Господь🙏🙏🙏 #мама #дети #любовь #семья #7лет», — поздравила дочь Инна Михайлова.

Многочисленные подписчики присоединились к поздравлениям.

Напомним, у Стаса и Инны Михайловых две дочери – Иванна и Мария. Кроме того, у супругов есть дети от предыдущих браков. У Инны – сын Андрей и дочь Ева, а у Стаса – сын Никита и дочь Дарья.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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