Бейонсе и Джей Зи ждут четвертого ребенка?

Во время недавнего концерта Бейонсе вышла на сцену в сексуальном облегающем боди, не скрывавшее ее округлившийся живот. Говорят, певица снова беременна, и если слухи верны, то это будет уже четвертый ребенок для королевы Би и ее супруга Джея Зи.