Бейонсе и Джей Зи ждут четвертого ребенка?

Во время недавнего концерта Бейонсе вышла на сцену в сексуальном облегающем боди, не скрывавшее ее округлившийся живот. Говорят, певица снова беременна, и если слухи верны, то это будет уже четвертый ребенок для королевы Би и ее супруга Джея Зи.
Впрочем, возможно, звезда просто сильно поправилась. За последнее время она не поменяла плотный гастрольный график и очень энергично танцует на каждом шоу, поэтому некоторые поклонники все же полагают, что до пополнения в семье Бейонсе и Джея Зи пока далеко.
Напомним, у Бейонсе и Джея Зи уже есть старшая 6-летняя дочь Блю Айви и годовалые близнецы Сэр и Руми.
Фото: Instagram