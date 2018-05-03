Бари Алибасов готовится стать дедушкой

Новость о бракосочетании 71-летнего Бари Алибасова и 80-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной немало всколыхнула общественность. В Сети сразу всплыли подробности скорой свадьбы, на которой не присутствовали дети молодоженов. Дочери актрисы не приехали в ЗАГС из-за сложных отношений с матерью, а Бари Алибасов-младший, единственный сын продюсера, в день Х отводил свою беременную супругу к врачу. Об этом стало известно в эфире нового выпуска шоу «Пусть говорят», куда пришел 33-летний Бари, чтобы поддержать именитого отца.