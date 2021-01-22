Бабушка несколько лет держала внучку взаперти и не пускала в школу

Несмотря на то, что к бабушке неоднократно приходили полицейские и сотрудники опеки, дверь всегда была заперта. Женщина не отвечала им, делая вид, что дома никого нет. Ситуация обострилась этой зимой, когда из-за долгов хозяйке дома отключили газ, который она использовала для отопления жилища.

Мать девочки пыталась договориться с пожилой родственницей и забрать дочь в комфортные условия, но та оказалась против. Тогда она подала на нее в суд. Вернуться к матери подросток смог только после решения суда и вмешательства приставов. Как пишет 59.RU, прокуратура Орджоникидзевского района Перми ведет проверку законности действий бабушки.