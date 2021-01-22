Бабушка несколько лет держала внучку взаперти и не пускала в школу
Как уточнили в ведомстве, бабушка не отдавала ребенка матери, выяснилось, что 11-летняя девочка уже несколько лет не посещала уроки. Единственным кругом общения малышки была пенсионерка. Приставы рассказали, что ребенок почти не появлялся на улице и ни с кем не разговаривал. Соседи отметили, что пенсионерка и сама ведет замкнутый образ жизни и покидает дом только в крайних случаях. Затворница выходила на улицу только для походов за продуктами в магазин.
Несмотря на то, что к бабушке неоднократно приходили полицейские и сотрудники опеки, дверь всегда была заперта. Женщина не отвечала им, делая вид, что дома никого нет. Ситуация обострилась этой зимой, когда из-за долгов хозяйке дома отключили газ, который она использовала для отопления жилища.
Мать девочки пыталась договориться с пожилой родственницей и забрать дочь в комфортные условия, но та оказалась против. Тогда она подала на нее в суд. Вернуться к матери подросток смог только после решения суда и вмешательства приставов. Как пишет 59.RU, прокуратура Орджоникидзевского района Перми ведет проверку законности действий бабушки.
Фото: pexels.com
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