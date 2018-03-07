Анна Седокова показала своего невероятно милого «босса-молокососа» Гектора

«#Мама очень гордится нами и нас очень любит. Вот сейчас я доем песок, пока она отвернулась к Алинке, а она увидит и все равно простит мне это. Я, конечно, уже не подарок как #сын и становлюсь очень громким и проявляю свой невероятный характер! Но я просто хочу, чтобы меня услышали! Все. Я пополз дальше есть песок. Пока! Ваш #БоссМолокосос», — прокомментировала молодая мама снимок (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред).