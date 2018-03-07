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Анна Седокова показала своего невероятно милого «босса-молокососа» Гектора

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Анна Седокова с дочкой Алиной и сыном Гектором
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35-летняя певица опубликовала снимок очаровательного 11-месячного сына.

Певица Анна Седокова решила поделиться с фолловерами новой фотографией сына Гектора, сделанной во время отдыха с семьей в Дубае. Белокурый малыш изображен крупным планом и выглядит просто очаровательно. Анна написала большой трогательный пост от его лица.

«#Мама очень гордится нами и нас очень любит. Вот сейчас я доем песок, пока она отвернулась к Алинке, а она увидит и все равно простит мне это. Я, конечно, уже не подарок как #сын и становлюсь очень громким и проявляю свой невероятный характер! Но я просто хочу, чтобы меня услышали! Все. Я пополз дальше есть песок. Пока! Ваш #БоссМолокосос», — прокомментировала молодая мама снимок (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред).

Напомним, отцом Гектора является московский бизнесмен Артем Комаров, с которым Анна рассталась вскоре после появления сына на свет. У Гека есть также старшие сестры Алина и Моника. Младшая из девочек сейчас находится со своим отцом Максимом Чернявским, и недавно Седокова намекнула, что разлука с дочкой будет долгой.

Фото: Instagram

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