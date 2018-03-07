Анна Седокова показала своего невероятно милого «босса-молокососа» Гектора
Певица Анна Седокова решила поделиться с фолловерами новой фотографией сына Гектора, сделанной во время отдыха с семьей в Дубае. Белокурый малыш изображен крупным планом и выглядит просто очаровательно. Анна написала большой трогательный пост от его лица.
Привет! Меня зовут Гектор и я, кажется, похож на ребёнка из мультика «Босс-Молокосос» 😂 А ещё, хочу сказать большое спасибо за ваши ласковые слова про меня, маму и моих сестричек и ща вашу #любовь ❤️Маме очень приятно читать. Она раньше боялась нас показывать, а сейчас поняла, что больше этого делать не нужно. #Мама очень гордится нами и нас очень любит. Вот сейчас я доем песок, пока она отвернулась к Алинке, а она увидит и все равно простит мне это. Я, конечно, уже не подарок как #сын и становлюсь очень громким и проявляю свой невероятный характер! Но я просто хочу, чтобы меня услышали! Всё. Я пополз дальше есть песок. Пока 😎 Ваш #БоссМолокососс. Похож?
«#Мама очень гордится нами и нас очень любит. Вот сейчас я доем песок, пока она отвернулась к Алинке, а она увидит и все равно простит мне это. Я, конечно, уже не подарок как #сын и становлюсь очень громким и проявляю свой невероятный характер! Но я просто хочу, чтобы меня услышали! Все. Я пополз дальше есть песок. Пока! Ваш #БоссМолокосос», — прокомментировала молодая мама снимок (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред).
Напомним, отцом Гектора является московский бизнесмен Артем Комаров, с которым Анна рассталась вскоре после появления сына на свет. У Гека есть также старшие сестры Алина и Моника. Младшая из девочек сейчас находится со своим отцом Максимом Чернявским, и недавно Седокова намекнула, что разлука с дочкой будет долгой.
Фото: Instagram