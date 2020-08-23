Анна Михалкова поделилась редким селфи с дочкой: «Лида точно что-то задумала»
Фото: Instagram/@anikiti4na
До начала нового учебного года остались считанные дни. В этом году ряды первоклассников пополнит дочь Анны Михалковой Лидия. Актриса поделилась в блоге новым селфи с семилетней дочкой и призналась, что очень волнуется: «Когда старшие парни должны были пойти в школу, я ужасно за них волновалась..... сейчас я больше волнуюсь за школу…».
Фолловеры шутят, что хитрая улыбка Лиды не предвещает школе ничего хорошего. «Скажи, в какую вы идете — людям надо успеть убежать!» — пишет Максим Виторган. «Лидин взгляд не предвещает школе ничего хорошего))))», «Если школе станет страшно, она пошлет всех учеников на… дистант. А мы думали — зачем это все придумали?», «Это мои мысли при отправке четвертого в садик», «Правильно пусть школа боится», «Очень классная фотка! Взгляд Лидочки напоминает взгляд мальчика из рассказа "Вождь краснокожих»», «Все будет хорошо! Главное, чтобы школы открыли», «Ладно, школа как- то переживет!», «Улыбка шкоды))) Очаровательные)))», «Она точно что-то задумала», « Судя по фотографии - есть основания!» — обсуждают фотографию поклонники актрисы.
Напомним, Анна Михалкова замужем за предпринимателем Альбертом Баковым. У супругов трое детей — сыновья Андрей и Сергей и дочь Лидия.
Фото: Instagram/@anikiti4na
Видео: Instagram/@anikiti4na
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