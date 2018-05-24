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Анна Курникова станцевала с 5-месячной дочкой под новый хит Энрике Иглесиаса

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Анна Курникова с дочкой
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Почти полгода назад 36-летняя Анна Курникова и 42-летний Энрике Иглесиас впервые стали родителями. На днях российская экс-теннисистка поделилась с подписчиками забавным видеороликом с малышкой Люси.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова стараются не афишировать свою семейную жизнь и нечасто выкладывают в свои микроблоги снимки с детьми-близнецами Ником и Люси. Но вчера Анна решила сделать исключение и поделилась с фолловерами смешным и милым видео, на котором она танцует с Люси под новую песню Энрике Move To Miami.

«Малышка, надеюсь, ты унаследуешь не мои танцевальные способности», — в шутку написала Курникова.

Кроха Люси уже пытается подражать маме и двигает ножками в такт музыке. Подписчики Анны отметили, что она выглядит невероятно стройной, счастливой и отдохнувшей. Поклонники умилились и юной танцовщицей: «Какой прекрасный карапузик. Мама красавица!», «Красивая, спортивная, позитивная Аня! И детки такие же!».

Фото: Instagram

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