Анна Курникова станцевала с 5-месячной дочкой под новый хит Энрике Иглесиаса

Энрике Иглесиас и Анна Курникова стараются не афишировать свою семейную жизнь и нечасто выкладывают в свои микроблоги снимки с детьми-близнецами Ником и Люси. Но вчера Анна решила сделать исключение и поделилась с фолловерами смешным и милым видео, на котором она танцует с Люси под новую песню Энрике Move To Miami.
«Малышка, надеюсь, ты унаследуешь не мои танцевальные способности», — в шутку написала Курникова.
Кроха Люси уже пытается подражать маме и двигает ножками в такт музыке. Подписчики Анны отметили, что она выглядит невероятно стройной, счастливой и отдохнувшей. Поклонники умилились и юной танцовщицей: «Какой прекрасный карапузик. Мама красавица!», «Красивая, спортивная, позитивная Аня! И детки такие же!».
Фото: Instagram