Анна Курникова станцевала с 5-месячной дочкой под новый хит Энрике Иглесиаса

Энрике Иглесиас и Анна Курникова стараются не афишировать свою семейную жизнь и нечасто выкладывают в свои микроблоги снимки с детьми-близнецами Ником и Люси. Но вчера Анна решила сделать исключение и поделилась с фолловерами смешным и милым видео, на котором она танцует с Люси под новую песню Энрике Move To Miami.

«Малышка, надеюсь, ты унаследуешь не мои танцевальные способности», — в шутку написала Курникова.