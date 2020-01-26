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Анна Курникова и Энрике Иглесиас готовятся стать родителями во второй раз?

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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У Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой двое детей – двойняшки Люси и Николас

Фото: Instagram Энрике Иглесиаса

Испанские СМИ сообщили, что в марте 2020 года у пары должен родиться ребенок.

Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento со ссылкой на собственные источники сообщил, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас вновь готовятся стать родителями. По информации СМИ, малыш появится на свет уже в марте.

Впервые новость о второй беременности прославленной теннисистки появилась в конце минувшего года, когда в Сеть попало несколько кадров сделанных папарацци. Внимательные поклонники пары обратили внимание на изменившуюся фигуру Анны, которую ей не удалось скрыть под объемной олимпийкой. Напомним, Анна Курникова и Энрике Иглесиас предпочитают не афишировать изменения в своей жизни, хотя с удовольствием делятся фото и видео с подрастающими двойняшками Люси и Николасом, родившимися в декабре 2017 года.

Фото и видео: Instagram

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