Анна Курникова и Энрике Иглесиас готовятся стать родителями во второй раз?

Впервые новость о второй беременности прославленной теннисистки появилась в конце минувшего года, когда в Сеть попало несколько кадров сделанных папарацци. Внимательные поклонники пары обратили внимание на изменившуюся фигуру Анны, которую ей не удалось скрыть под объемной олимпийкой. Напомним, Анна Курникова и Энрике Иглесиас предпочитают не афишировать изменения в своей жизни, хотя с удовольствием делятся фото и видео с подрастающими двойняшками Люси и Николасом, родившимися в декабре 2017 года.