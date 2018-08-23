Анна Хилькевич сохранила стволовые клетки из пуповины новорожденной дочки

23 августа молодая мама Анна Хилькевич выписалась из роддома, где на свет появилась ее младшая дочь Маша. Но перед этим актриса успела пройти процедуру сохранения стволовых клеток из пуповины девочки ради ее здорового будущего — оказалось, Анна сделала то же самое и 2 года назад при рождении старшей дочки Арианны.

«Я уверена — клеточная терапия имеет огромный потенциал. И люди, у которых такая биостраховка есть, смогут пользоваться расширенными возможностями медицины. В пуповинной крови содержатся стволовые клетки, а получить золотой запас молодых, активных и «здоровых» клеток можно только оттуда», — объяснила Хилькевич.