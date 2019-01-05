Анна Хилькевич похвасталась успехами младшей дочери

Отметим, что несколько дней назад стало известно, что в Таиланде бушует тайфун Пабук. Хилькевич, как и многие другие знаменитости, оказавшиеся в этой стране, рассказали подписчикам о том, как пережили ненастье.

Напомним, Анна Хилькевич замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Арианна, старшая дочь пары, появилась на свет в декабре 2015 года. А Маша родилась в августе 2018 года.