Анна Хилькевич похвасталась успехами младшей дочери

Несколько недель назад семья Анны Хилькевич отправилась в Таиланд, чтобы скоротать там зимние месяцы. Актриса постоянно поддерживает связь с поклонниками и «отчитывается» в Instagram о буднях на острове Пхукет. Так, несколько часов назад звезда сериала «Универ» рассказала, чему новому научилась ее четырехмесячная дочь Маша: «Маленькая Санта Клаус 🤶 растёт не по дням, а по часам))) 4,5 месяца уже🙏🏻😍 начала ползать назад и скоро научится сидеть🙌🏻 «живой» витамин Д и постоянные воздушные ванны делают своё дело».
Отметим, что несколько дней назад стало известно, что в Таиланде бушует тайфун Пабук. Хилькевич, как и многие другие знаменитости, оказавшиеся в этой стране, рассказали подписчикам о том, как пережили ненастье.
Напомним, Анна Хилькевич замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Арианна, старшая дочь пары, появилась на свет в декабре 2015 года. А Маша родилась в августе 2018 года.
Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram