Анна Хилькевич подготовила сюрприз для заболевшей накануне дня рождения дочери

«Я тут заметила одну закономерность: чем больше становится детей в семье, тем больше появляется семейных праздников в моем доме, тем острее я чувствую необходимость в чашках для чая, хотя раньше я уверяла маму, что кружек нам вполне хватает. Жалко, что наша бебита приболела и нам пришлось перенести отмечание с юными друзьями на другую дату.. буквально за 2 дня... но я очень надеюсь, что оно все же случится. С днем рождения, наша Ариаша», — написала звездная мама под нежным фото.
Малышка Арианна появилась в семье Анны Хилькевич и Артура Волкова 3 года назад. Недавно в семье появилась вторая девочка, которую назвали Марией.
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Наша дорогая девочка! С днём рождения 🥳 ❤️ наша сильная, умная, сообразительная, упрямая, веселая и заводная девочка с огромным сердцем....❤️ спасибо, что ты выбрала нас! С тобой мы взрослеем, становимся лучше))) благодаря тебе мы многому научились и очень многое поняли... Как же я люблю, когда каждое утро ты просыпаешься с улыбкой и какой нибудь смешной фразой)))) или когда ты берёшь стульчик, садишься перед зеркалом и говоришь «свет мой зеркальце, скажи...», или когда ты весь вечер играешь золушку на балу🙈😂🤦🏼♀️ и даже когда ты капризничаешь, я всегда знаю как тебя переключить, а если ничего не помогает, то тебя просто можно крепко обнять и все проходит... будь счастлива, наша малышка!!! ❤️Мое сердце разрывается от любви к тебе, доченька!...❤️ #3года
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram