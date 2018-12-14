Анна Хилькевич подготовила сюрприз для заболевшей накануне дня рождения дочери

«Я тут заметила одну закономерность: чем больше становится детей в семье, тем больше появляется семейных праздников в моем доме, тем острее я чувствую необходимость в чашках для чая, хотя раньше я уверяла маму, что кружек нам вполне хватает. Жалко, что наша бебита приболела и нам пришлось перенести отмечание с юными друзьями на другую дату.. буквально за 2 дня... но я очень надеюсь, что оно все же случится. С днем рождения, наша Ариаша», — написала звездная мама под нежным фото.