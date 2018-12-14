logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Анна Хилькевич подготовила сюрприз для заболевшей накануне дня рождения дочери

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Анны Хилькевич

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Актриса Анна Хилькевич трогательно поздравила дочь с днем рождения.

«Я тут заметила одну закономерность: чем больше становится детей в семье, тем больше появляется семейных праздников в моем доме, тем острее я чувствую необходимость в чашках для чая, хотя раньше я уверяла маму, что кружек нам вполне хватает. Жалко, что наша бебита приболела и нам пришлось перенести отмечание с юными друзьями на другую дату.. буквально за 2 дня... но я очень надеюсь, что оно все же случится. С днем рождения, наша Ариаша», — написала звездная мама под нежным фото.

Малышка Арианна появилась в семье Анны Хилькевич и Артура Волкова 3 года назад. Недавно в семье появилась вторая девочка, которую назвали Марией.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Наша дорогая девочка! С днём рождения 🥳 ❤️ наша сильная, умная, сообразительная, упрямая, веселая и заводная девочка с огромным сердцем....❤️ спасибо, что ты выбрала нас! С тобой мы взрослеем, становимся лучше))) благодаря тебе мы многому научились и очень многое поняли... Как же я люблю, когда каждое утро ты просыпаешься с улыбкой и какой нибудь смешной фразой)))) или когда ты берёшь стульчик, садишься перед зеркалом и говоришь «свет мой зеркальце, скажи...», или когда ты весь вечер играешь золушку на балу🙈😂🤦🏼‍♀️ и даже когда ты капризничаешь, я всегда знаю как тебя переключить, а если ничего не помогает, то тебя просто можно крепко обнять и все проходит... будь счастлива, наша малышка!!! ❤️Мое сердце разрывается от любви к тебе, доченька!...❤️ #3года

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Лучше не есть, чем ходить морщинистой»: Елена Малышева призналась, что с 37 лет делает «уколы красоты»
63-летний Владимир Кузьмин впервые вышел в свет с 26-летней возлюбленной
35-летний Прохор Шаляпин и 40-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская решили пожениться
Изменившийся муж Юлии Ковальчук стал похож на Стивена Сигала
«Как всегда шикарная»: поклонники Наташи Королевой обсуждают новое видео с Аллой Пугачевой
«Череда любовниц» и горькие слезы: скандальный футболист Павел Мамаев изменил жене с Викторией Боней?