Анна Хилькевич поделилась секретом быстрого похудения после родов

20 августа популярная актриса Анна Хилькевич стала мамой во второй раз: в элитном подмосковном роддоме на свет появилась девочка, которую назвали Машей. Звезда сериала «Универ» всегда откровенно делится с подписчиками своим материнским опытом, поэтому спустя две недели после родов не постеснялась рассказать о своем весе и послеродовом восстановлении. Анна возмутилась тем, какие комментарии под ее фотографиями оставляют невоспитанные подписчики: «Читала сейчас вопросы к предыдущему посту и наткнулась на такой коммент (как это принято у невоспитанных людей- фамильярно): «Хилькевич! Че прячешь фигуру?! Ты сейчас весишь 66-67 кг! Поэтому фоткаешься по пояс!» так вот) нет, уважаемый читатель (кстати, это мужчина🤦🏼♀️)) я не прячусь, меня просто дети фоткать ещё не научились».
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Читала сейчас вопросы к предыдущему посту и наткнулась на такой коммент(как это принято у невоспитанных людей- фамильярно): «Хилькевич! Че прячешь фигуру?! Ты сейчас весишь 66-67 кг! Поэтому фоткаешься по пояс!» так вот) нет, уважаемый читатель( кстати, это мужчина🤦🏼♀️)) я не прячусь, меня просто дети фоткать ещё не научились😌а вешу я сейчас уже и пока 55 кг(минус 10 с момента родов), ещё кг 6 сброшу скоро и влезу в свои новые красивые брючки)) диета при ГВ, быстрый темп по жизни и массажи - мои помощники по возвращению в прежний размерчик😉
С момента родов актриса похудела уже на десять килограммов: «а вешу я сейчас уже и пока 55 кг (минус 10 с момента родов), ещё кг 6 сброшу скоро и влезу в свои новые красивые брючки)) диета при ГВ, быстрый темп по жизни и массажи - мои помощники по возвращению в прежний размерчик».
Многочисленные фанаты актрисы встали на ее защиту, уверенно отметив, что молодая мама отлично выглядит: «Аня, вы прекрасны! Не слушайте этих низких людей!», «Аннушка, ты красавица и умница», «Анечка, выглядишь шикарно. Никого не слушай. Умничка. Ты восхитительна всегда», «Анна, вы потрясающе стройная!», «Анечка! Ни слушайте никого, вы прекрасна, а он завидует, что вы достались не ему», «Не обращайте внимания на всяких придурков. Вы прекрасно выглядите, даже при весе 55 кг».
Фото: instagram