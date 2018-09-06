Анна Хилькевич поделилась секретом быстрого похудения после родов

С момента родов актриса похудела уже на десять килограммов: «а вешу я сейчас уже и пока 55 кг (минус 10 с момента родов), ещё кг 6 сброшу скоро и влезу в свои новые красивые брючки)) диета при ГВ, быстрый темп по жизни и массажи - мои помощники по возвращению в прежний размерчик».

Многочисленные фанаты актрисы встали на ее защиту, уверенно отметив, что молодая мама отлично выглядит: «Аня, вы прекрасны! Не слушайте этих низких людей!», «Аннушка, ты красавица и умница», «Анечка, выглядишь шикарно. Никого не слушай. Умничка. Ты восхитительна всегда», «Анна, вы потрясающе стройная!», «Анечка! Ни слушайте никого, вы прекрасна, а он завидует, что вы достались не ему», «Не обращайте внимания на всяких придурков. Вы прекрасно выглядите, даже при весе 55 кг».