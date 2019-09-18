Анна Хилькевич об однообразном семейном отдыхе: «Обожаю игру "найди отличие"»

«В детстве я просто обожала игру "найди отличие". Тут я насчитала всего 6. Неужели в следующем году майка мужа и мои шлепки пройдут проверку временем?», — шутит она.
Отель, в котором каждый год отдыхает семья звезды, расположен в окрестностях Анталии — одного из самых популярных у российских туристов курортов Турции.
А вы возвращаетесь в те же отели? Или предпочитаете каждый раз отдыхать в новом месте?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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