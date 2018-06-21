Анна Цуканова-Котт стала мамой во второй раз

Молодая актриса Анна Цуканова-Котт родила супругу Александру Котту дочь и решила не скрывать эту радостную новость от поклонников.
«Ура! Я самая счастливая на Свете!!! Родилась моя малышка! Имя пока не придумали», — написала в своем микроблоге звезда, опубликовав пока только рисунок своей любимой диснеевской принцессы Белль (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Поклонники поздравили Анну с пополнением и пожелали новорожденной расти счастливой и здоровой: «От всего сердца поздравляю с маленьким! Здоровья Вам и Малышке?!», «Анечка, поздравляю вас!! Здоровья, счастья малышке и только хороших людей на жизненном пути! А Вам спокойных ночей и новых источников вдохновения!», «Прелестный цветок, поздравляю тебя с рождением доченьки! Желаю мудрости в воспитании».
Фото: Instagram