Анна Цуканова-Котт стала мамой во второй раз

Молодая актриса Анна Цуканова-Котт родила супругу Александру Котту дочь и решила не скрывать эту радостную новость от поклонников.

«Ура! Я самая счастливая на Свете!!! Родилась моя малышка! Имя пока не придумали», — написала в своем микроблоге звезда, опубликовав пока только рисунок своей любимой диснеевской принцессы Белль (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).