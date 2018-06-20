«Ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол стала мамой во второй раз и показала нежное фото с малышом

19 июня мамой стала не только Ева Лонгория — у южноафриканской модели Кэндис Свейнпол тоже родился сын. Звезда подиумов не стала прятать малыша и уже ночью опубликовала его первое фото в своем микроблоге.
«Большое спасибо вам за все пожелания. Наш маленький человечек родился этим утром. И он прекрасен», — написала счастливая мама.
Напомним, что о своей второй беременности Кэндис сообщила в декабре прошлого года. У новорожденного мальчика совсем небольшая разница в возрасте со старшим братом: первенец, которому Кэндис и Херманн дали имя Анака, родился 7 октября 2016 года. Имя второго сына пары пока не известно.
Фото: Instagram