«Ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск ждет первенца

Модель скрывала свою беременность, и сейчас раскрыла ее, снявшись обнаженной.

«Некоторое время я скрывала этого ангела в моем животе. Я чувствую себя очень взволнованной и счастливой, что в моей жизни начинается новая глава, вместе с мужчиной моей жизни», – подписала Эльза пост.

Подписчики были удивлены, восторженно встретили хорошую новость и поздравили будущую маму. Комментаторы отметили, что модель выглядит очень хорошо, и пожелали ей легкой беременности.

Отец будущего малыша – возлюбленный Эльзы Том Дэйли, сооснователь компании District Vision, которая производит товары для бега. Пара встречается с 2015 года.

Эльза Хоск не первая топ-модель, которая в этом году стала мамой. Совсем недавно ее коллега Джиджи Хадид и ее бойфренд стали родителями в первый раз – у пары родилась девочка.