«Ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск ждет первенца
Фото: www.instagram.com/hoskelsa/
Модель и один из ангелов Victoria's Secret Эльза Хоск рассказала о своей беременности. Радостной новостью она поделилась со своими подписчиками в Instagram.
Девушка выложила в социальной сети фотографии, на которых показала свой округлившийся животик.
Модель скрывала свою беременность, и сейчас раскрыла ее, снявшись обнаженной.
«Некоторое время я скрывала этого ангела в моем животе. Я чувствую себя очень взволнованной и счастливой, что в моей жизни начинается новая глава, вместе с мужчиной моей жизни», – подписала Эльза пост.
Подписчики были удивлены, восторженно встретили хорошую новость и поздравили будущую маму. Комментаторы отметили, что модель выглядит очень хорошо, и пожелали ей легкой беременности.
Отец будущего малыша – возлюбленный Эльзы Том Дэйли, сооснователь компании District Vision, которая производит товары для бега. Пара встречается с 2015 года.
Эльза Хоск не первая топ-модель, которая в этом году стала мамой. Совсем недавно ее коллега Джиджи Хадид и ее бойфренд стали родителями в первый раз – у пары родилась девочка.
Фото и видео: Instagram Эльзы Хоск
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