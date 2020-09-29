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«Ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск ждет первенца

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В гардеробе модели преобладают яркие цвета

Фото: www.instagram.com/hoskelsa/

Модель продемонстрировала животик в Instagram.

Модель и один из ангелов Victoria's Secret Эльза Хоск рассказала о своей беременности. Радостной новостью она поделилась со своими подписчиками в Instagram.

Девушка выложила в социальной сети фотографии, на которых показала свой округлившийся животик.

Модель скрывала свою беременность, и сейчас раскрыла ее, снявшись обнаженной.

«Некоторое время я скрывала этого ангела в моем животе. Я чувствую себя очень взволнованной и счастливой, что в моей жизни начинается новая глава, вместе с мужчиной моей жизни», – подписала Эльза пост.

Подписчики были удивлены, восторженно встретили хорошую новость и поздравили будущую маму. Комментаторы отметили, что модель выглядит очень хорошо, и пожелали ей легкой беременности.

Отец будущего малыша – возлюбленный Эльзы Том Дэйли, сооснователь компании District Vision, которая производит товары для бега. Пара встречается с 2015 года.

Эльза Хоск не первая топ-модель, которая в этом году стала мамой. Совсем недавно ее коллега Джиджи Хадид и ее бойфренд стали родителями в первый раз – у пары родилась девочка.

Фото и видео: Instagram Эльзы Хоск

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