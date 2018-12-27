Анфиса Чехова о воспитании шестилетнего сына: «Мы все еще спим в одной кровати»

В комментариях отозвались подписчицы, которые тоже грешат совместным сном с детьми.

«Я тоже иногда сплю сыном. Хотя ему уже 14 лет. Меня ругает подруга, она психолог. Но сын иногда просит папу поменяться местами) И я не вижу в этом ничего плохого», — поделилась одна.

«Моему младшему сыну 7 лет, и мы тоже часто спим вместе. Это так мило! Мне все равно кто и что подумает. Я чувствую, что на данном этапе так правильно. Со старшим сыном не такая связь, и в этом возрасте спали раздельно», — написала другая.

«Сын со мной тоже спал где то до 9-10 лет, когда муж работал в ночную смену)) сыну ужк 25, вырос нормальным мужиком», — поделилась опытом третья.

А вы согласны с Анфисой?

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram