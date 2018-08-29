Андрей Малахов заинтриговал снимком с очаровательным малышом

Андрей Малахов впервые стал отцом в ноябре прошлого года, но он и его супруга Наталья Шкулева пока не показывали сына публике. А накануне телеведущий выложил в свой Instagram фото с малышом, но не сказал прямо, что это маленький Саша.
«Доброе утро! Я знаю многие этого ждали — все подробности сегодня в #прямойэфир», — сообщил Малахов.
Многие фолловеры пришли к выводу, что Андрей все же показал именно сына, хотя некоторые заподозрили (судя по небольшому возрасту ребенка), что на снимке — внук Марии Шукшиной, мама которого Фрейя Зильбер, уже несколько раз побывала в студии «Прямого эфира». «Почему все уверены, что это его сын? Ведь совсем маленький ребеночек на фото, месяцев двух», — предположила часть интернет-пользователей.
Фото: Instagram