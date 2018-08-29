Андрей Малахов заинтриговал снимком с очаровательным малышом

Андрей Малахов впервые стал отцом в ноябре прошлого года, но он и его супруга Наталья Шкулева пока не показывали сына публике. А накануне телеведущий выложил в свой Instagram фото с малышом, но не сказал прямо, что это маленький Саша.

«Доброе утро! Я знаю многие этого ждали — все подробности сегодня в #прямойэфир», — сообщил Малахов.