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Андрей Малахов заинтриговал снимком с очаровательным малышом

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Андрей Малахов

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46-летний телеведущий Андрей Малахов опубликовал в своем микроблоге снимок с маленьким мальчиком на руках, но не написал, чей же это ребенок.

Андрей Малахов впервые стал отцом в ноябре прошлого года, но он и его супруга Наталья Шкулева пока не показывали сына публике. А накануне телеведущий выложил в свой Instagram фото с малышом, но не сказал прямо, что это маленький Саша.

«Доброе утро! Я знаю многие этого ждали — все подробности сегодня в #прямойэфир», — сообщил Малахов.

Многие фолловеры пришли к выводу, что Андрей все же показал именно сына, хотя некоторые заподозрили (судя по небольшому возрасту ребенка), что на снимке — внук Марии Шукшиной, мама которого Фрейя Зильбер, уже несколько раз побывала в студии «Прямого эфира». «Почему все уверены, что это его сын? Ведь совсем маленький ребеночек на фото, месяцев двух», — предположила часть интернет-пользователей.

Фото: Instagram

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