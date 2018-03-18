Андрей Малахов поделился секретами воспитания маленького сына

46-летний Андрей Малахов впервые стал отцом в ноябре 2017 года — в одном из элитных московских перинатальных центров его супруга Наталья Шкулева родила сына, которого назвали Александром. Сегодня в эфир вышел новый выпуск программы Тимура Кизякова «Когда все дома», главными героями которого стали молодые родители.
Как отметили Андрей и Наталья, все мысли у них сейчас о маленьком Саше. «Часто думаешь, а как он провел ночь, поспал, какое у него настроение. Мы уже прошли этап коликов, сейчас находимся на этапе зубов. Но он очень мужественно справляется. Чувствуется, что растет мужчина», — призналась Тимуру мама мальчика.
У Андрея очень плотный рабочий график, но, несмотря на это, каждое утро отец и сын совершают определенный ритуал: «Я просыпаюсь около семи утра, и где-то до десяти есть время, чтобы общаться с сыном. У нас уже появились свои утренние ритуалы. Саша очень любит краны, все, что связано с водой, все блестящее. Мы вместе принимаем душ, а потом завтракаем».
Телеведущий и главный редактор журнала StarHit уверен, что ребенок станет счастливым в той семье, в которой родители много общаются между собой: «Сегодня всем некогда говорить. А мы с Наташей разговариваем. Когда люди разговаривают между собой, с детьми, это очень важно. Мне папа, когда был далеко, в экспедициях, писал письма печатными буквами. И в них фигурировал сказочный персонаж, девочка Ксюша, которая вела себя очень плохо. Так мы с ним общались».
Молодые родители хотят подарить Саше беззаботное детство, поэтому намеренно не публикуют его фотографии в социальных сетях. По мнению Андрея и Натальи, лишнее внимание пока абсолютно не нужно их долгожданному малышу.